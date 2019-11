Lazio Women, Gambarotta sul gol al derby: «Incredibile orgoglio!»

Lazio Women, ieri il pareggio nel derby firmato Gambarotta. Tutta la sua gioia ai microfoni della radio ufficiale.

Chi non sogna di segnare a un derby? Di sicuro, per Margot Gambarotta della Lazio Women è stata una grande emozione buttarla dentro nel pareggio di ieri contro le ragazze della Roma. E non nasconde la propria euforia ai microfoni di Lazio Style Radio: «Proviamo spesso le punizioni, è stato un orgoglio segnare nella stracittadina. Abbiamo avuto le occasioni per portarci in vantaggio, siamo riuscite, al di là delle emozioni provate, a esprimere un buon gioco».

Un grande pareggio: «La palla scorreva più veloce del solito, abbiamo portato a casa un punto d’oro: con la vittoria, però, avremmo potuto fare un balzo in avanti in classifica. La Lazio è una società seria che vuole portarci in alto, voglio ringraziare il Club per farci vivere questo sogno».