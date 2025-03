Lazio Women, Flaminia Simonetti racconta lo spogliatoio biancoceleste sui social: «Ecco chi è la più saggia, la più simpatica e la più caciarona» - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio Women, i retroscena, i segreti e le curiosità sullo spogliatoio delle ragazze di Grassadonia: ecco le parole di Simonetti

Lazio Women, un gruppo, una garanzia. Un sogno ha accomunato sin da bambine tutte le calciatrici biancocelesti che oggi vivono insieme un’avventura unica vestendo i colori della prima squadra della capitale.

Per questa ragione Flaminia Simonetti ha voluto raccontarci ai microfoni di Panini Studios On The Road i retroscena della squadra di Grassadonia. Ecco alcune delle sue parole nella trasmissione radiofonica:

«La giocatrice più saggia è Antonietta Castiello perché ha sempre la parola giusta e sa consigliare le cose giuste e quelle sbagliate nel momento giusto. Confermo che sono la più caciarona. Quando non ci sono si sente e quando ci sono pure. La seconda è Oliviero perché è molto attiva sin da quando entra nello spogliatoio non si spegne mai. La più grintosa? Sempre Castiello. Vero capitano, anche quando giocavamo da avversarie notavo queste cose. La più divertente e quella che fa più battute sono io, Martina Piemonte però è molto diverte e anche molto simpatica e stiamo spesso insieme. Spesso mettiamo canzoni come rito con le compagne sia prima della partita visto che abbiamo imparato il ballo».