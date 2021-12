Lazio Women Fiorentina, Gambarotta: «Forza Ragazze» – FOTO

Ultimo impegno del 2021 per la Lazio Women impegnata nel match contro la Fiorentina in Coppa Italia, Gambarotta suona la carica

Ultimo impegno del 2021 per la Lazio Women impegnata nel match contro la Fiorentina in Coppa Italia. Uno scontro diretto per decidere quale delle due squadre passerà come prima e unica qualificata del gruppo F.

Non sarà del match Margot Gambarotta, che causa infortunio ha finito in anticipo la stagione, ma la biancoceleste non ha esistato a far sentire il suo sostegno alle compagne con un messaggio social:

«Forza ragazze»