Lazio Women, Ferrandi: «Il nostro obiettivo è la Serie A. Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno per questo». Le parole della giocatrice biancoceleste

Giulia Ferrandi della Lazio Women, era presente alla cena di Natale della società insieme alle compagne di squadra, ai microfoni dei cronisti presenti ha commentato l’ultima sfida dell’anno solare, quella contro il Pavia, e gli obiettivi della stagione. Le sue parole.

PAROLE– «Stiamo lavorando giorno dopo giorno , il nostro obiettivo è quello: la Serie A, lo abbiamo detto dall’inizio. È difficile quando già dici una cosa del genere, ci sta anche qualche sconfitta e il campionato è lunghissimo, stiamo cercando di lavorare il meglio possibile. Non ci nascondiamo, sappiamo quanto siamo forti e cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno ».

GOL– «Gol? Avevo fame, ho fame e volevo dimostrare che nonostante l’età, che comunque avanza, è stata una bella risposta. Sono fiera, lo dedico alle mie compagne perché comunque non è stato un periodo facile per me e mi piace dare le risposte sul campo ».

SERIE A– «Se ci sentiamo pronte per la Serie A? C’è sempre da migliorare, siamo una buona squadra e ovviamente la Serie A non è la B. Andremo passo dopo passo».

MERCATO– «Fortunatamente la società ha fato un mercato importante, possiamo permetterci di perdere una giocatrice importante come Goldoni perché ognuna di noi può dare veramente un grande contributo e quindi restiamo compatte e speriamo che Eleonora possa rientrare presto ».

SQUADRA– «Che Lazio ho ritrovato? Sicuramente molto organizzata, con la voglia di vincere, gli obiettivi sicuramente sono diversi: prima si lottava per una salvezza, mentre ora per una promozione ».

ALLENATORE– «Grassadonia? Il mister ci sta tirando fuori di tutto e di più, è molto preparato e pretende tanto da noi. Sono contenta di poter lavorare con lui, mi ha spronato tanto e mi ha detto delle cose molto forti. Il campo parla ed è anche merito suo».