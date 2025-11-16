Lazio Women, il finale contro la Roma caratterizzato dal nervosismo: due rossi e rischio sanzioni pesanti. Cosa è successo

Lazio Women, il ko contro la Roma rischia di avere delle sanzioni pesanti visto il rosso finale a Grassadonia. Ecco cosa è successo

Il derby della Capitale della Serie A femminile si è concluso con un clima incandescente e un finale che ha lasciato strascichi pesanti. La sfida tra Roma e Lazio Women, sempre carica di significato sportivo ed emotivo, ha vissuto momenti di grande tensione nei minuti successivi al triplice fischio. La vittoria della Roma Women ha acceso una coda di nervosismo che ha coinvolto entrambe le panchine, trasformando il dopo-gara in un vero e proprio caso disciplinare.

Secondo le prime ricostruzioni, l’atmosfera attorno alle due panchine sarebbe diventata rapidamente esplosiva. Alcune discussioni iniziate verbalmente avrebbero poi portato a un acceso confronto tra membri dei due staff tecnici. Proprio per questo, l’arbitro – dopo aver consultato i suoi collaboratori – ha deciso di espellere due figure centrali dell’episodio: Leonardo Montesano, vice allenatore della Roma Women, e Gianluca Grassadonia, tecnico della Lazio Women.

Per la Lazio Women, l’espulsione del proprio allenatore rappresenta un duro colpo in un momento già complesso della stagione. Grassadonia, arrivato con l’obiettivo di dare stabilità e identità alla squadra biancoceleste, dovrà ora attendere il verdetto del Giudice Sportivo per conoscere l’entità della squalifica. Anche Montesano, dall’altro lato, è in attesa della decisione ufficiale, ma entrambe le squadre sanno già di dover fare a meno dei due tecnici almeno per la prossima gara di campionato.

In casa Lazio Women, l’episodio viene vissuto con grande attenzione. Il derby, per le giocatrici biancocelesti, rappresenta sempre un appuntamento speciale e la sconfitta, sommandosi agli eventi del post-partita, rischia di pesare sia sul morale che sulla gestione delle sfide future. Grassadonia, infatti, è una figura importante non solo sul piano tattico, ma anche per la guida emotiva del gruppo, e la sua assenza in panchina costringerà la società a ridisegnare temporaneamente la struttura tecnica.

Nel frattempo, l’ambiente della Lazio Women si concentra sulla necessità di voltare pagina rapidamente. Il derby resta un appuntamento carico di tensioni, e quanto accaduto al triplice fischio dimostra come la rivalità cittadina possa talvolta travalicare i confini del campo. Tuttavia, l’obiettivo resta quello di mantenere lucidità e continuare il percorso in campionato con spirito combattivo e disciplina.

Si attende ora il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, che chiarirà dinamiche, responsabilità e numero di giornate di squalifica. Quel che è certo è che il prossimo turno vedrà le Lazio Women prive del proprio allenatore in una fase cruciale della stagione.