 Roma Lazio Women 1-0: sconfitta per le biancocelesti, decide la sfida la rete di Di Guglielmo. Il racconto del derby
Lazio Women

Lazio Women

Lazio Women

Lazio Women

Lazio Women

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Goldoni
Goldoni

Roma Lazio Women 1-0: le biancocelesti cadono, Di Guglielmo firma il derby. La cronaca e il riassunto del match

La sfida dello Stadio Tre Fontane di Roma, valida per la 6ª giornata di Serie A Women. La Roma, allenata da Luca Rossettini, è scesa in campo con il classico 4-3-3, mentre la Lazio di Gianluca Grassadonia ha optato per un 4-3-1-2. L’arbitro della gara è stato Stefano Striamo della sezione di Salerno.

Svolgimento e gol decisivo

Il match è stato equilibrato nei primi minuti, con entrambe le squadre attente a non concedere spazi. La Roma ha trovato il vantaggio al 29’ con Di Guglielmo, che ha finalizzato un’azione corale portando avanti le giallorosse. La Lazio ha provato a reagire con Piemonte e Visentin, ma la difesa romanista ha retto bene. Nel secondo tempo Grassadonia ha inserito forze fresche (Mesjasz, Karczewska, Martin) per cercare il pareggio, ma la Roma ha gestito con ordine e ha mantenuto il risultato.

Epilogo e significato

La gara si è chiusa sul punteggio di 1-0, con la Roma che ha conquistato tre punti preziosi e confermato la propria solidità. La Lazio, pur mostrando determinazione, non è riuscita a trovare la via del gol e ha dovuto arrendersi alla rete di Di Guglielmo. Il derby ha ribadito la supremazia giallorossa nella capitale, lasciando alle biancocelesti la necessità di una svolta per risalire in classifica.

