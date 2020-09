Lazio Women, esordio col botto: 1-10 contro il Pontedera

La Lazio Women esordisce con un risultato roboante sul campo del Pontedera: tripletta per la neoarrivata Martin.

Inizia come meglio non poteva la stagione della Lazio Women. Le ragazze allenate da Seleman si sono imposte per ben 1-10 sul campo del Pontedera nella sfida d’esordio del campionato di Serie B. Tripletta per Adriana Martin, neoacquisto della rosa biancoceleste. In rete anche Cuschieri e conferme di una vena realizzativa rimasta intatta per il duo Visentin-Palombi, autrici di una rete a testa. Le restanti marcature sono state messe a segno da Gambarotta, Mattei, Vaccari e Cianci.

«Buona vittoria, anche con un punteggio importante: ma è solo la prima gara e il percorso è ancora lungo. Bisogna avere più attenzione perché si è subito un gol evitabile. Piedi ben piantati a terra e pensiamo a domenica prossima». Cosi il responsabile della Lazio Women, Mauro Bianchessi, al termine del match.

Questo il tabellino dell’incontro:

PONTEDERA-LAZIO WOMEN 1-10

Marcatrici: 30′, 35′, 48′ Martin (L), 38′ Dantoni (P), 51′ Cuschieri (L), 63′ Visentin (L), 70′ Palombi (L), 80′ Gambarotta (L), 91′ Mattei (L), 94′ Vaccari (L), 95′ Cianci (L)

PONTEDERA: Sacchi, Rizzato, Sidoni, Tramonti, Iannella, Dantoni, Maffei, Pantani, Del Prete, Sacchi, D’Alessandro (23′ Catastini).

A disp: Mazzzella, Carrozzo, Terreni, Consoloni, Demima, Iannetti.

All. Ulivieri.

LAZIO WOMEN: Guidi; Colini, Pezzotti, Lipman (65′ Vaccari), Cuschieri (63′ Mattei), Martin (65′ Palombi), Castiello, Clemente (63′ Berarducci), Di Giammarino, Gambarotta, Visentin (63′ Cianci).

A disp.: Natalucci, Savini, Pittaccio.

All: Seleman