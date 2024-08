Lazio Women, Eriksen CARICA in vista del derby: «Siamo PRONTE». Poi RINGRAZIA i tifosi

Lazio Women, Eriksen ha caricato le compagne biancocelesti in vista del derby contro la Roma. Le dichiarazioni

Intervenuto nel match program, Eriksen, calciatrice della Lazio Women, ha dichiarato:

PAROLE – «La squadra sta bene ed è molto carica. Abbiamo in rosa tante nuove giocatrici e siamo molto emozionate per la nuova stagione. Ovviamente sarà una partita davvero dura visto che loro hanno vinto il campionato negli ultimi due anni. In ogni caso dobbiamo andare in campo al massimo perché abbiamo tutte le possibilità per giocarcela. Servirà dare il meglio di noi sul terreno di gioco. Tifosi? Sicuramente saranno davvero importanti. Rappresenteranno una spinto in più per noi, ci aiuteranno ad andare avanti fino all’ultimo. Sono molto felice di essere qui e di giocare in Serie A. È quello per cui abbiamo lavorato nelle ultime due stagioni. Non ci siamo riuscite nel primo anno, ma ora siamo qui e sono davvero entusiasta di giocare nella massima serie per provare ad essere all’altezza delle migliori giocatrici. Siamo davvero una buona squadra. Riusciamo tra noi a capirci tutte molto bene. Avevamo in rosa già molte straniere e questo rende più facile l’ambientamento delle altre straniere appena arrivate. In molte parliamo bene l’inglese e stiamo migliorando sempre di più con l’italiano. Posso dire che siamo un gruppo unito. Certamente voglio crescere ancora, devo migliorare per aiutare la squadra. Vorrei essere un leader del gruppo perché sono qui da due anni e quindi sono quasi una veterana. Devo diventare una leader in campo e parlare molto di più».