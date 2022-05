Lazio Women-Empoli Ladies: al via il quadrangolare “Insieme per la Pace”

Sarà la partita tra Lazio Women ed Empoli Ladies a dare il via al quadrangolare “Insieme per la Pace”

Tutto pronto per il quadrangolare “Insieme per la pace“, che vedrà il via con la sfida tra Lazio Women ed Empoli Ladies.

Non solo le due squadre sopracitate, all’evento in scena all’Olimpico prendono parte anche la Nazionale delle Suore e la Nazionale Calcio Attori 1971. Durante la serata sono previsti anche degli interventi da parte di tanti personaggi dello spettacolo, come Anna Foglietta (presidente dell’Associazione Every Child Is My Child), oltre a momenti che coinvolgeranno gli spettatori presenti. Il ricavato del quadrangolare sarà devoluto in beneficenza per finanziare la ricostruzione di un reparto di Pediatrica Oncologica in Ucraina.