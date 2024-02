Lazio Women, Maria Hovmark si è presentata come nuova calciatrice della squadra biancoceleste di Grassadonia: le dichiarazioni

Ai canali ufficiali del club biancoceleste, Maria Hovmark si è presentata come nuova calciatrice della Lazio Women:

PAROLE – «Ho scelto la Lazio perché è un club molto importante, con una grande storia. Penso di poter fare bene qui e di essere adatta a questo campionato. Cosa credo di poter dare alla squadra? Spero di poter fare dei gol, di portare la mia energia positiva. Sono venuta qui perché penso di poter aiutare la squadra. Sono venuta qui per vincere trofei, quindi sicuramente sono qui per vincere il campionato. Obiettivi? Preferirei non parlare di numeri e vedere cosa accade un passo alla volta, gara dopo gara».