Lazio Women, Di Giammarino saluta: «Sarò sempre grata a questo club»

Virginia Di Giammarino saluta la Lazio Women: le parole della giocatrice che saluta il club biancoceleste – FOTO

Dopo Ferrandi saluta anche Virginia Di Giammarino. La Lazio Women continua a perdere i pezzi in vista della prossima stagione, che le biancocelesti giocheranno in Serie B.

SALUTI – «Comincio col dire che 4 anni trascorsi qui valgono almeno il doppio. Ho avuto la fortuna di cominciare questa esperienza (tra dubbi ed incertezze) insieme a persone con cui avevo già avuto il piacere di “lavorare” le altre, conosciute durante il percorso, le porterò con me perché ognuna di loro ha contribuito ed ha scritto, a modo suo, una pagina importante della mia “carriera”. Sono cresciuta tantissimo, umanamente e come calciatrice, ho avuto il privilegio di capitare sotto le mani di chi del calcio ne ha fatto una professione e sarò per sempre grata al mondo Lazio per questo. Ho imparato col tempo quanto indossare questa maglia sia in grado di darti emozioni indescrivibili, ricorderò per sempre il batticuore prima di un derby e porterò con me ricordi indistruttibili di quella stagione folle che ci ha condotto fino alla massima serie»