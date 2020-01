Lazio Women, Di Giammarino: «Periodo magico grazie soprattutto alla nostra unione»

Lazio Women, le parole della centrocampista Virginia Di Giammarino sul momento delle biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel

Una stagione da sogno per la Lazio Women. Le ragazze di Ashraf Seleman sono al terzo posto nella classifica della Serie B femminile, a due punti dal Napoli che si trova in testa. Ecco cos’ha detto la centrocampista Virginia Di Giammarino ai microfoni di Lazio Style Channel:

«Per noi è un momento magico, quella di ieri è stata una vittoria importantissima. Ce la siamo presa con sacrificio e voglia, come una grande squadra. Vogliamo questa classifica d’alta quota perché la meritiamo, stiamo dimostrando a tutti quanto valiamo. Abbiamo la consapevolezza della nostra forza, tutte le altre squadre ci temono, soprattutto Napoli e San Marino. Questo per noi è un orgoglio importante. Siamo un gruppo unito, su questo ha un merito importante Seleman, il primo a credere in noi. Giocare al Fersini poi ci dà una carica importante, entrare ogni volta in quel campo per noi vuol dire tanto, non era mai successo prima e non si può spiegare. La svolta è avvenuta dentro di noi partita dopo partita, vincere aiuta a vincere. Stare così in alto per noi vuol dire tanto, non vogliamo fermarci. Il nostro sogno è arrivare al livello maschile, ci ispiriamo al campionato sensazionale che sta facendo la Lazio di Inzaghi, è bello seguirla».