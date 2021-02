Lazio Women, Di Giammarino incensa la Morace: «Ci dà la carica in più»

La centrocampista della Lazio Women Virginia Di Giammarino ha parlato della stagione e della nuova allenatrice

Un momento non facile quello che sta attraversando la Lazio Women in campionato, che domenica scorsa ha conquistato solo un pareggio contro il Cittadella. Per Virginia Di Giammarino, però, la squadra si riprenderà molto presto, grazie anche all’aiuto della nuova coach Carolina Morace.

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, la calciatrice ha affermato: «Domenica sarà una gara difficile, ma soprattutto importante per muovere la classifica e prenderci i tre punti. Settimana scorsa siamo state sfortunate, prendendo gol all’ultimo minuto. Sicuramente potevamo fare meglio, ma la coach ci da una carica particolare. Avere Carolina Morace in panchina non è da tutti. Le condizioni del campo non ci hanno aiutato, ma noi cerchiamo sempre di esprimere il nostro gioco. I pareggi li prendo come sconfitte e quindi potevamo andare decisamente meglio.

Del mio campionato penso che la partenza sia stata buona, ma posso dare molto di più. Fino ad ora non sono riuscita a esprimere il mio potenziale e sto lavorando per questo. La mia posizione richiede tanto sforzo, personalità e impegno. Si può sempre migliorare. Abbiamo fatti tanti gol, ma dobbiamo essere più ciniche sotto porta.

Questo periodo il calendario ha inciso molto sul campionato, perché giocare una partita sì e poi altre no, fare i tamponi e non disputare le gare rende tutto più complicato a livello mentale. Purtroppo non è colpa di nessuno, speriamo le cose migliorino».