Lazio Women, Colombo: «L’obiettivo è prenderci la promozione in Serie A» Le parole della biancoceleste

Intervistata dai microfoni ufficiali del club, Sofia Colombo, centrocampista della Lazio Women, ha parlato cosi:

BASE- «La base è un paio d’ore di allenamento, poi possono aumentare o diminuire verso il pre partita. Il mister è uno che tiene ai dettagli, noi siamo sempre disponibili. Preparazione sull’avversario? Molto calibrata, iniziamo dal martedì magari guardando la nostra partita precedente e dal giorno dopo guardiamo gli avversari. In base a questo vediamo come giocare, come uscire, come pressare. In campo proviamo quello che vediamo in video. L’impegno è professionistico, noi non lo siamo ancora e speriamo di arrivarci. Tutte le energie sono impiegate sul campo la mattina. Io personalmente studio, quindi poi mi dedico a questo e curare il dettaglio

PRIMO POSTO- «Primo posto in solitaria? Sette su sette, siamo prime e vogliamo arrivare a fine anno sempre col primato così da iniziare bene anche il girone di ritorno. L’obiettivo del mister e della squadra è sempre stato chiaro, vincere tutte le partite e giocare bene così anche le altre squadre restano spiazzate dalla Lazio che vince

ASPETTO MENTALE- «Aspetto mentale? Lo scheletro della squadra è rimasto, molte dell’anno scorso sono rimaste e hanno un senso di rivalsa che sono state brave a trasmettere alle nuove. L’obiettivo è sempre stato uno di prenderci la promozione in Serie A”.

NUOVE ARRIVATE- «Nuove arrivate? Molto buono il loro inserimento. Gli allenamenti durano molto anche per questo, c’è molta competizione, ovviamente in positivo, quindi ci piace stare li e affrontarci. È un bell’ambiente. Anche il mister ci ricorda che dobbiamo spingere in allenamento e dare di più anche per la compagna. Siamo positive e intelligenti, non stiamo li a guardare chi gioca e chi non, ma diamo sempre il massimo”

DIFESA- «Difesa? Il mister è un ex difensore centrale e si vede (ride ndr.). Stiamo lavorando tanto e la difesa è stimolata dall’attacco che è forte e ogni allenamento cerca di segnare”.

CESENA- «Cesena? È una partita difficile, loro ne hanno persa solo una. Hanno un bel gioco e sanno cosa fare, ma siamo sicure di noi. Stiamo lavorando per portare a casa questa partita”.

OBIETTIVO- «Il mio obiettivo? Migliorare, riuscire a curare anche il particolare e magari fare qualche gol in più rispetto allo scorso anno. Trovare più continuità. Quali sono i miei punti di forza? Tecnicamente mi sento più sicura e riesco a usare sia destro sia sinistro, la presenza in campo è fondamentale