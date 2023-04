Lazio Women-Chievo Women, oggi la delicata sfida al Fersini. Le ragazze biancocelesti dovranno proteggere il primo posto

La Lazio Women di Catini dovrà affrontare oggi al Fersini di Formello il Chievo. Fischio d’inizio programmato alle 15.00.

Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le biancocelesti affronteranno una gara delicata dove non sono ammessi passi falsi, bisognerà proteggere il primo posto, per sfuggire alle inseguitrici come il Napoli e il Cittadella, rispettivamente a 2 e a 3 punti di distanza dalle capitoline, che dovranno farcela senza l’aiuto di Varriale e Toniolo per squalifica e di Chatzinikolaou per infortunio.