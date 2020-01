Lazio Women, le aquilotte ripartono dal Cesena Femminile

Le ragazze della Lazio aprono il 2020 in casa contro il Cesena: tre punti per consolidare il terzo posto e sognare in grande

Il nuovo anno per la Lazio Women riparte da Formello. Le ragazze di Seleman dovranno affrontare questa domenica il Cesena Femminile.

Questa partita può dare ulteriori certezze alle aquilotti che, sulle orme della squadra maschile, stanno facendo bene sorprendendo tutti. Gli eventuali tre punti potrebbero consolidare ancora di più il terzo posto, fin qui meritatissimo. Le dirette avversarie, San Marino Academy e Permac Vittorio Veneto, affronteranno rispettivamente la Novese Calcio Femminile ed il Chievo Fortitudo Women: due gare contro squadre di bassa classifica, al momento, che potrebbero veder trionfare le dirette concorrenti per la promozione. Per questo è importante vincere e dare un segnale, continuando la striscia positiva di risultati. Appuntamento alle 14:30 al Fersini per l’avvio del 2020 delle ragazze biancocelesti.