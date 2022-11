Lazio Women, Catini: «Useremo la pausa per migliorare ancora»

Massimiliano Catini, tecnico della Lazio Women, ha parlato a Lazio Style Radio dopo la vittoria contro il Sassari Torres

PAROLE – «Abbiamo compiuto un altro passo in avanti. Nel primo tempo non avevamo letto bene la gara, complimenti alle nostre avversarie che hanno giocato a viso aperto mettendoci anche in difficoltà. Si parla molto di alcune interpreti e poco di altre calciatrici che agiscono nell’ombra: il quarto gol porta la firma di Palombi ma è un’azione frutto di altre due calciatrici subentrate con Vivirito e Proietti. Claudia è un ottimo attaccante, segna tanti bei gol. Importante non aver subito gol, non sono soddisfatto dell’interpretazione nel primo tempo: lavoreremo su questo. La pausa ora ce la prendiamo e la utilizzeremo per migliorare ancora. Questo è un campionato complicato, nessuna squadra va sottovalutata».