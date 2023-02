Lazio Women, Catini: «I miei complimenti alla squadra perché era una partita importante». Le parole dell’allenatore biancoceleste

L’allenatore della Lazio Women, Massimiliano Catini, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Prima di tutto voglio rivolgere i miei complimenti alla squadra perché era una partita importante, vera. Questo campionato è sempre più difficile e bello da vivere. Noi e la Ternana stiamo cercando in tutti i modi di raggiungere l’obiettivo finale. Faccio i miei complimenti alle avversarie, ma le mie ragazze oggi sono state eccezionali. È stata una partita dai due volti. Nella prima frazione di gioco siamo stati bravi a trovare il vantaggio, avevamo avuto anche le occasioni per chiuderla. Dobbiamo migliorare sotto tale aspetto: quella chance poteva mandarci al break con il doppio vantaggio. Nella ripresa la superiorità numerica ci ha frenato. Alla fine la pressione del risultato, anche in virtù del risultato del Napoli ci ha fatto venire un po’ il braccetto corto. Queste sono le partite che vinci soffrendo e ti danno tanto »