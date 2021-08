Lazio Women, Bianchessi: «Bella atmosfera, vogliamo la salvezza»

Mauro Bianchessi, responsabile del settore Lazio Women fa il punto sulla stagione che sta per cominciare, tra gli obiettivi la salvezza

Obiettivo salvezza ma non solo. Mauro Bianchessi, responsabile dei settori Primavera e prima squadra femminile è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale per fare il punto della preparazione delle due squadre:

«Siamo già operativi, abbiamo già chiuso il mercato centrando gli obiettivi prefissati per la Primavera e la prima squadra femminile. Oggi ha cominciato il ritiro la nostra U18. Per la Lazio Women ci siamo impegnati tanto, abbiamo avuto l’intuizione di programmare il mercato in anticipo per cercar edi mantenere la categoria anche se sarà difficile date le tre retrocessioni. Abbiamo pescato da tutta Europa. Stiamo completando anche la struttura visto che dalla stagione 2022/23 il calcio femminile entrerà nel professionismo. Questo mese di luglio è stato molto intenso. Abbiamo tanta fame, la squadra è competitiva per una salvezza tranquilla. Speriamo che la preparazione non porti infortuni. L’11 e il 21 faremo delle amichevoli con Napoli e San Marino. Quando facciamo le cose cerchiamo di farle al meglio. L’atmosfera è molto bella, loro sono molto brave ed è soddisfacente vederle giocare. A inizio settembre verrà presentata la squadra in centro a Roma con qualche novità che non vi dico»