Lazio Women, Benoit: «Questa squadra ha le qualità per essere davanti a tante altre; che bello ritrovare Le Bihan»

Lazio Women, le prime parole di Alice Benoit da calciatrice biancoceleste: «Sono molto contenta di essere qui: il gruppo è forte e competitivo»

Alice Benoit, nuova centrocampista della Lazio Women, ha parlato ai canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

ARRIVO – «Sono molto felice di essere qua. Sicuramente alla Sampdoria ho passato due anni difficili, ma belli. Mi porto questa esperienza degli anni passati lì e non vedo l’ora di entrare in un gruppo forte e competitivo: era quello che volevo tanto».

BELLOUMOU E LE BIHAN – «Parliamo in francese: Belloumou non la conoscevo da tanti anni, mentre Clarisse (Le Bihan ndr) la conosco da 12 o 13 anni. Abbiamo giocato insieme da piccole e sono contenta di ritrovarla. Sono due giocatrici forti e sono anche contenta di poter sentire e parlare anche un po’ in francese».

LOTTA SALVEZZA E STEP IN AVANTI RISPETTO ALLA SAMP– «É un salto di qualità a tutti gli effetti. La Lazio è davanti alla Sampdoria e ha la qualità per essere davanti a tante».

CHE IDEA AVEVA DELLA SQUADRA – «Una squadra con un mister che fa giocare molto con la palla sempre ed è come piace a me, per questo sono super felice: è una delle squadre che gioca meglio a calcio».

GRASSADONIA LA PUO’ AIUTARE A CRESCERE – «Tecnicamente e tatticamente sì: il mister chiede tanto, sono qui da due giorni e devo subito recuperare il più in fretta possibile. Sono super attenta anche nelle sedute video: prendo più informazioni possibili».