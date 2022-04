Lazio Women, Castiello: «Contro il Napoli vogliamo il riscatto!»

Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women, ha parlato prima del match contro il Napoli: ecco le sue parole

Antonietta Castiello – nel pre partita della gara contro il Napoli – ha parlato così per Lazio Style Radio:

«Nel corso della settimana, la tensione in vista del match di oggi si è fatta sentire, ma credo non ci sia cosa più bella che giocare e vivere partite di questo tipo, a prescindere dalla posizione di classifica. Dobbiamo solamente pensare ad ottenere punti, non abbiamo più nulla da perdere. Andiamo a Napoli per vincere.

Impossibile dimenticare la sconfitta dell’andata subita all’ultimo minuto anche perché si trattava di una gara che avevamo in mano. Sicuramente abbiamo il ricordo in mente, scenderemo in campo per riscattare quel risultato».