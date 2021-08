Lazio Women: oggi amichevole contro il San Marino, i dettagli

Oggi scende di nuovo in campo la Lazio Women, test amichevole in casa del San Marino Academy, ecco le informazioni utili

Scende in campo la Lazio Women. Oggi alle ore 17:00 le giocatrici biancocelesti scenderanno in campo contro il San Marino Academy. Ad Acquaviva, le ragazze allenate da mister Recenti ospiteranno la Lazio Women della coach Morace, in un test pre campionato.

Come da regolamento FIGC, l’ingresso all’impianto sportivo sarà consentito ai possessori di un certificato vaccinale riconosciuto, tampone negativo con validità di 48 ore o certificato di accertata guarigione da Covid-19.

A poche ore dall’inizio della gara, la giocatrice biancoceleste Virginia Di Giammarino pubblica una stories: «San Marino-Lazio».