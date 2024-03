Lazio Women, Adami: «Era importante vincere e dare un segnale forte al campionato»

Lazio Women, la calciatrice biancoceleste esulta per la vittoria di ieri contro il Cesena che consente di prendere i tre punti alla squadra

Intervenuta al termine della gara vinta dalla Lazio Women con il Cesena di ieri, Greta Ademi commenta la vittoria rilasciando a riguardo queste sue considerazioni a caldo

ADEMI – Quanto conta l’esperienza in gare così? Sicuramente è sempre importante, ma è stata molto brava la squadra a recuperare nel primo tempo lo svantaggio. C’è grande unione, bravissime tutte. Abbiamo dato un segnale importante, voglia di vincere e non arrendersi. Lotteremo fino alla fine. Sapevamo che era importantissimo vincere oggi, non è però finita qui perché siamo tutte li. Sappiamo che qualsiasi squadra verrà contro di noi per fare punti, non possiamo abbassare la tensione

Ultimi istanti? Sono stati brutti perché quando sei li che vuoi segnare e chiudere la partita è difficile. Si è vista l’agitazione, abbiamo iniziato a giocare a pallonate per poterla vincere. Ringrazio i tifosi e gli auguro Buona Pasqua