Lazio Women, in vendita i biglietti per la partita contro la Sampdoria: tutte le info – Comunicato

Condividi via email

Lazio Women, inizia la vendita dei biglietti per la prima partita della poule salvezza contro la Sampdoria: tutte le info

La Lazio Women ripartirà nella seconda parte del campionato dalla partita contro la Sampdoria, prima sfida della poule salvezza ed è iniziata oggi la vendita dei biglietti. Di seguito il comunicato della società.

COMUNICATO – «La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti per la gara di Serie A eBay Lazio Women-Sampdoria, in programma sabato 1 marzo alle ore 12:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.

Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi:

– intero tribuna e settore ospiti 10 €

– under 16 tribuna 3 €.

Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 11:00».