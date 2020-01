Lazio, Wilson: «Biancocelesti e Atalanta esprimono il miglior gioco!»

Pino Wilson, ex capitano della Lazio, ha parlato della prestazione contro il Brescia

Pino Wilson, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della vittoria di Brescia. Ecco ciò che ha detto:

«Contro le rondinelle partita non bella, ma è un momento che dobbiamo sfruttare. Se segni sempre nel recupero vuol dire che ci credi fino in fondo. Non è fortuna quando capita tante volte. Insieme all’Atalanta la Lazio è la squadra che gioca meglio, sono due realtà importanti. Contro il Brescia i biancocelesti giocavano senza due pilastri, ma hanno portato a casa i tre punti. In questo momento è giusto pensare a dare fastidio alle prime due, la Lazio occupa questa posizione meritatamente».