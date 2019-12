Lazio, Wilson: «Bene la Juve nel primo tempo ma poi non c’è stata partita»

Lazio, le parole dell’ex capitano biancoceleste Pino Wilson sulla vittoria dei ragazzi di Inzaghi contro la Juventus

L’ex capitano biancoceleste Pino Wilson ai microfoni di Radiosei ha analizzato la vittoria della Lazio sulla Juventus. Ecco le sue parole.

«Dopo aver sofferto nei primi 25′ in cui c’è stato anche un po’ di timore reverenziale, la Lazio ha giocato una grande gara. Nella ripresa è stata completata l’opera iniziata con il pareggio di Luiz Felipe Ramos. Devo dire che la Juventus difende con quattro giocatori che non possono definirsi dei difensori, soprattutto i due esterni bassi. Contro i nostri giocatori offensivi non c’è stata partita. La Juventus o chi per lei attacca e senza sapere come contro la Lazio si ritrova sotto. Tra l’altro ci sono stati anche degli episodi in area di rigore che potevano portare al calcio di rigore. Mi chiedo come un arbitro come Fabbri possa arbitrare una gara così complicata. La squadra di Sarri ha avuto inizialmente un paio di occasioni in cui Strakosha è stato bravo, poi nella ripresa non c’è stata proprio partita».

