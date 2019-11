Lazio, Wilson: «Inutile rischiare Caicedo, vediamo Adekanye!»

Lazio, le parole di Pino Wilson in vista della partita con il Cluj.

La Lazio affronta stasera il Cluj, aggrappandosi alle ultime possibilità di qualificarsi al prossimo turno europeo. Pino Wilson, ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla formazione che si aspetta di vedere: «Se Caicedo non sta bene non credo sia il caso di rischiarlo contro il Cluj questa sera. Potrebbe essere l’occasione di vedere all’opera Adekanye contro una squadra che penserà soprattutto a non far giocare la Lazio».

«Pensando a questo girone e a quello che è accaduto, vedendo il Rennes qui all’Olimpico mi è sembrato paradossalmente la squadra più forte del girone dopo la Lazio. Questa considerazione la dice lunga sullo spessore del gruppo».