Lazio, Wilson: «Giochiamo come sappiamo, servono punti!»

Lazio, Wilson parla dell’importanza del match contro l’Udinese prima di affrontare la Juventus in campionato.

Domani la Lazio affronterà l’Udinese all’Olimpico. Poi c’è la Juventus. Un match importante, per arrivare all’appuntamento con i bianconeri senza troppe pressioni. Pino Wilson ne ha parlato ai microfoni di Radiosei: «Fare punti domani ti permette di giocare con la Juventus senza l’assillo di dover vincere. E magari poi ci riesci. L’Udinese in difesa è fragile. Forse la peggiore di Serie A. Non penso siano in grado di affrontare con serenità il nostro attacco. Specialmente in questo momento, in cui tutti e tre gli interpreti sono in un buon momento».

«Dal centrocampo in su, invece, non sono male. Dobbiamo cercare di imporci da subito. Di giocare come stiamo facendo. Mi aspetto dei gol domani da parte della Lazio. Contro la Juve? Quest’anno sembra parsimoniosa nel fare gol. Ma gira e ti rigira, lo fanno sempre. Pur non giocando bene. Luis Alberto? Fantastico, sempre concentrato, sul pezzo. Impossibile non convocarlo agli Europei».