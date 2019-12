Lazio, Wilson: «Non è positiva l’eliminazione dall’Europa in ottica Champions»

Lazio, le parole dell’ex capitano biancoceleste Wilson in merito alla sconfitta di ieri e l’eliminazione in Europa League

Un’eliminazione che nonostante fosse segnata fa comunque discutere, se non altro per il modo in cui è maturata. L’ex biancoceleste Pino Wilson ai microfoni di Radiosei ha espresso il suo parere.

«Ieri sera è andato tutto come da copione. A Rennes non ho visto una grande volontà di vincere la partita, anzi. E’ stata fatta fare una grande figura ai francesi, sembravano il Real Madrid. C’è stata molta approssimazione, l’approccio alla gara è stato blando. Se dovessi fare una disamina rispetto a quanto visto risulterei molto banale. Basta il risultato e la prestazione per spiegare tutto. Danno di ranking in ottica prossima competizione europea? Nella speranza di giocare il prossimo anno la Champions, sarebbe dura partire in quarta fascia, questo è certo. Non è certo una cosa positiva questa eliminazione».