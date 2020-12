Lazio, Whoscored esalta Immobile e avvisa il Milan FOTO

Lazio, Immobile implacabile. Il giocatore biancoceleste è tornato a segnare a pieno ritmo: 12 reti in 12 partite e 3 assist

Immobile non ha alcuna intenzione di smentirsi neppure in questa stagione. L’attaccante ha ripreso a segnare come una sentenza: decisivo in fase realizzativa, necessario in quella di costruzione. I numeri tornano a parlare per lui, in 12 partite è andato a segno 12 volte e fornito 3 assist. Il portale calcistico Whoscored lo ha così celebrato sul profilo Twitter e sfruttato l’occasione per avvisare il Milan, avversaria di questa sera.