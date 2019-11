Lazio, è il weekend del settore giovanile: tanti match importanti

Lazio, tanti match per il settore giovanile biancoceleste in programma questo weekend

Weekend a riposo per prima squadra e Primavera ma il settore giovanile non si ferma: tanti gli impegni per le giovani aquile. Dalle 15 di oggi si parte con l’Under 13 per Lazio-Fano e Under 14 Pro con Pescara-Lazio. Domenica impegnativa per tutte le categorie Under: la 14 contro la Vigor Perconti; Torino-Lazio per l’Under 15 e 16. Spezia-Lazio infine per l’Under 17. Ecco tutti gli impegni nel dettaglio:

– UNDER 17, 10ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

SPEZIA-LAZIO, Domenica 17 novembre ore 11:00 all’ Intels Training Center ‘B. Ferdeghini’

– UNDER 16, 11ª giornata, All.: Marco Alboni

TORINO-LAZIO

Domenica 17 novembre ore 12:30, Campo Leonardo Da Vinci di Grugliasco

– UNDER 15, 11ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

TORINO-LAZIO

Domenica 17 novembre ore 10:30, Campo Leonardo Da Vinci di Grugliasco

– UNDER 14, 7ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-VIGOR PERCONTI

Domenica 17 novembre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

– UNDER 14 Pro, 4ª giornata, All.: Simone Gonini

DELFINO PESCARA-LAZIO

Sabato 16 novembre ore 15:00, Delfino Training Center di Città S. Angelo

– UNDER 13, 5ª giornata

LAZIO-ALMA JUVENTUS FANO

Sabato 16 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

