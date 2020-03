Lazio, Viviano: «Biancocelesti giocano un grande calcio»

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, il portiere Emiliano Viviano ha parlato del campionato di Serie A

Un altro estimatore si aggiunge alla già lunga lista di estimatori della Lazio in questa stagione. Questa volta è Emiliano Viviano, portiere ex Sampdoria e Spal tra le altre, intervenuto a Radio Incontro Olympia, ad esprimersi sul campionato attuale:

«In questo campionato abbiamo visto tanto. Parecchie squadre stanno cercando di fare calcio. La Lazio per esempio sta contendendo lo Scudetto alla Juventus. Il campionato era bellissimo, purtroppo si è fermato per causa di forza maggiore. Speriamo di poterlo finire».