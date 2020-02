Lazio, altra vittoria per l’Under 14 nel segno di Ceccarelli

Lazio, altra vittoria dei ragazzi di Gonini che grazie alla rete di Ceccarelli hanno battuto di misura il Cassino

Diciassettesima gara per l’Under 14 della Prima Squadra della Capitale nel campionato Elite. I ragazzi di Simone Gonini quest’oggi, tra le mura di casa del Centro Sportivo ‘Green Club’, hanno sfidato il Cassino. Dopo aver chiuso in parità la prima frazione di gioco, i biancocelesti sono riusciti a sbloccare l’incontro dopo otto minuti dal fischio d’inizio della ripresa: ad aver trovato la via della rete è stato Ceccarelli.

La Lazio è riuscita così a gestire il gol di vantaggio portando a casa il diciassettesimo successo consecutivo in stagione nella competizione.