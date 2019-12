Lazio, una settimana fa la vittoria della Supercoppa

Lazio, ancora una settimana alla ripresa del campionato ma una settimana anche dalla vittoria della Supercoppa contro la Juventus

Domani la Lazio si ritroverà a Formello per la ripresa degli allenamenti in vista del match di campionato previsto per il 5 gennaio contro il Brescia. Abbraccio con i tifosi anche per continuare a festeggiare la Supercoppa vinta dalla squadra di Inzaghi solo una settimana fa.

Sarà un’occasione quella di domani per chiudere il cerchio questo bellissimo trofeo e riniziare al il campionato.