Lazio, la festa continua: il 30 dicembre tutti a Formello

La festa per la vittoria dell’ennesimo trofeo non viene interrotta dai cenoni natalizi. Lunedì cancelli aperti a Formello

E’ stato appena vinto l’ultimo degli innumerevoli trofei della storia della prima squadra della Capitale, ed è giusto dargli la giusta importanza.

Proprio per questo le feste natalizie non smorzano l’entusiasmo in casa Lazio, anzi aumentano solo la voglia di tornare a festeggiare tutti insieme. Come riporta il Corriere dello Sport nell’edizione odierna, il desiderio di rivedere i tifosi laziali festanti è così tanto che lunedì 30 dicembre a Formello ci sarà una sorpresa: l’allenamento in vista di Brescia-Lazio sarà a porte aperte, in modo da consentire al popolo biancoceleste di rimanere unito alla squadra e proseguire il cammino insieme.