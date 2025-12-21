Lazio, che ricordi! Nel 2019 la Lazio conquistò la Supercoppa Italiana a Riyad: era il 22 dicembre

News
Lazio, torna alla mente il 22 dicembre 2019: a Riyad i biancocelesti alzarono la Supercoppa Italiana
Il 22 dicembre 2019, a Riyad in Arabia Saudita, Juventus e Lazio si affrontavano nella finale di Supercoppa Italiana. Il ricordo della società:
NOTA CLUB – Era il 22 dicembre 2019, in Arabia Saudita a Riyad andava in scena la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio.
I biancocelesti di Simone Inzaghi passano subito in vantaggio dopo diciassette minuti con Luis Alberto servito dentro l’area da un passaggio di Milinkovic che aveva ricevuto palla da un bellissimo cross di Senad Lulic. Lazio che approccia bene e va in vantaggio. Per la Juventus ci pensa Dybala che allo scadere del primo tempo mette in rete una palla respinta da Strakosha. Squadre al riposo sul risulato di 1-1.
Al minuto 73’ ci pensa l’uomo delle Coppe, ci pensa Senad Lulic a riportare la Lazio in vantaggio che con un bel colpo da posizione defilata dentro l’area spedisce il pallone in rete. Lazio chiude i giochi e si aggiudica la coppa al 94esimo con Danilo Cataldi che disegna una traiettoria perfetta su calcio di punizione. Lazio batte Juventus 3-1 e si aggiudica la sua quinta Supercoppa Italiana.
Così i biancocelesti: Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (64` Cataldi), Luis Alberto (67` Parolo), Lulic, Correa, Immobile (81` Caicedo).
