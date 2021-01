Lazio, vittoria per la Champions e rinnovo in vista per Inzaghi: la domenica perfetta

La Lazio batte il Sassuolo, avvicinandosi ulteriormente alla zona Champions, mentre per Inzaghi è in vista il rinnovo

Una vittoria per tornare a sentire il profumo d’Europa. La Lazio batte il Sassuolo per 2-1 in rimonta, agguanta il sesto posto e punta sempre più in alto. La Champions League è nel mirino di Simone Inzaghi, pronto a sposare la sua squadra per altri tre anni. Il contratto è sul tavolo, in settimana dovrebbe arrivare la firma e la fumata bianca. Insomma, una domenica perfetta fuori e dentro il terreno di gioco. Senza Luis Alberto e Luiz Felipe, i biancocelesti regolano i neroverdi grazie alle reti di Milinkovic e Ciro Immobile. La testata del serbo vale il pareggio dopo il vantaggio di Caputo. Un’incornata forte, imprendibile per Consigli. Il raddoppio di Immobile mette fine al match dell’Olimpico e consente al bomber di superare Omar Sivori nella classifica all-time dei cannonieri della Serie A.

Il girone d’andata, al netto di qualche punto perso per strada, è superato per la Lazio, ancora impegnata in tre competizioni. Gli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco arriveranno a febbraio. Dopodomani, invece, ci saranno i quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta a Bergamo. Un antipasto della prima giornata del girone di ritorno, in programma domenica alle ore 15 sempre in trasferta. Un banco di prova importante per certificare le ambizioni d’alta classifica. Un’occasione per fare la voce grossa contro una diretta avversaria e lanciare un messaggio a tutto il campionato. Intanto, a Formello tiene banco anche il mercato. Con l’infortunio di Luiz Felipe, la società si sta guardando intorno per cercare un difensore centrale destro. Tanti i nomi accostati al club biancocelesti nelle ultime ore, da Maksimovic a Todibo, passando per Sokratis, ma non è escluso che, tra le varie opzioni, possa esserci anche un mister x.

Valerio Cassetta