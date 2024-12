Lazio, vittoria in rimonta in casa del Parma: ecco quando accadeva

Allo stadio Ennio Tardini di Parma i padroni di casa ospitano la Lazio nella sfida valida per la XVIII giornata del Campionato di Serie A 2006-2007

Di seguito il ricordo della Lazio della vittoria al Tardini.

COMUNICATO- È sabato 23 dicembre 2006 ed allo stadio Ennio Tardini di Parma i padroni di casa ospitano la Prima Squadra della Capitale nella sfida valida per la XVIII giornata del Campionato di Serie A 2006-2007.

La gara del Tardini non si apre bene per i biancocelesti che restano in dieci uomini già dopo un quarto d’ora dal fischio per l`espulsione di Siviglia. I ducali sfruttano la superiorità numerica e dopo appena due giri ‘orologio si portano in vantaggio con con un colpo di testa di Budan su angolo battuto da Gasbarroni. La Lazio però reagisce e pareggia alla mezzora: da una punizione battuta dalla destra di Ledesma, svetta la testa di Stendardo che, liberissimo a centro area, trafigge il portiere gialloblù Bucci.

Dopo appena quattro minuti la squadra allora guidata da Delio Rossi completa la rimonta con Pandev su un ottimo assist di Rocchi. È lo stesso attaccante veneziano, infine, a pochi istanti dal fischio di chiusura del primo tempo, a mettere a segno la rete del definitivo 1-3.

Così i biancocelesti: Ballotta, Siviglia, Stendardo, Cribari, Zauri, Behrami (65` Belleri), Ledesma, Mutarelli, Mauri, Pandev (78` Makinwa), Rocchi (70` Manfredini). Allenatore: D. Rossi