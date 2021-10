Lazio, tre anni fa la vittoria a Marsiglia – VIDEO

Esattamente tre anni fa, la Lazio, ha espugnato il Velodrome di Marsiglia: ecco il ricordo della società biancoceleste

Esattamente tre anni fa, il 25 ottobre del 2018, la Lazio, ha espugnato il Velodrome di Marsiglia. Un 3-1 netto quello dei biancocelesti, arrivato grazie ai gol di Wallace, Caicedo e Marusic. Puntuale il ricordo della società, attraverso i propri canali social.

La speranza magari è che questa ricorrenza possa essere di buon auspicio in vista della sfida in terra transalpina del 4 novembre, decisiva per il passaggio del turno.