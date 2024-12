Lazio, vittoria lo Sporting Lisbona e qualificazione europea: il ricordo del club

La Lazio ospitava lo Sporting Lisbona in occasione della gara 6 del gruppo D

Di seguito il ricordo della Lazio.

COMUNICATO- Un successo per continuare l`avventura in Europa. Era il 14 dicembre 2011, quando la Lazio ospitava lo Sporting Lisbona in occasione della gara 6 del gruppo D.

Portoghesi piegati tra il 42` e il 55`, a cavallo tra primo e secondo tempo: a sbloccare la partita è quindi Kozak, seguito da Sculli.

La qualificazione ai Sedicesimi di UEFA Europa League arriva poi anche grazie al successo dello Zurigo sul Vaslui, che permette ai biancocelesti di passare come secondi.

Così la Lazio: Bizzarri, Cavanda, Diakite, Biava, Lulic, Cana (53` A.Gonzalez), Ledesma, Cisse, Hernanes (72` Zampa), Sculli, Kozak (84` Klose). Allenatore: Reja