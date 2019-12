Lazio, la vittoria sulla Juventus scatena non solo i tifosi allo stadio ma anche l’ironia dei social

La Lazio ha vinto contro la Juventus. 3-1 dei biancocelesti che battono i campioni d’Italia, l’unica squadra fino a ieri imbattuta in Italia.

Al triplice fischio di Fabbri l’Olimpico si è scatenato ma non solo. Sul web sono partiti tantissimi sfottò non solo dai tifosi della Lazio ma anche e sopratutto da quelli dell’Inter che mantengono il primato in classifica.