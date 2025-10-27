 Lazio Juve, notte magica all’Olimpico: bianconeri battuti e pagelle dei quotidiani da applausi! Tutti le valutazioni
Lazio Juve, notte di calcio davvero magica all’Olimpico di Roma: bianconeri dell’ex Tudor ko e pagelle da applausi

La Lazio trionfa allo Stadio Olimpico superando la Juventus e regala ai 50.000 tifosi presenti una serata attesa, sofferta e finalmente conquistata. Tre punti che valgono doppio, soprattutto considerando le difficoltà con cui la squadra di Sarri si è presentata all’appuntamento, falcidiata dalle assenze.

Vittoria oltre gli ostacoli

Senza Rovella, Nuno Tavares, Castellanos e Cancellieri, i biancocelesti hanno saputo andare oltre la sfortuna e mettere in difficoltà la Juve dell’ormai ex tecnico bianconero Tudor. Una fase difensiva ordinata e il coraggio di pressare alto hanno permesso alla Lazio di recuperare palla nella trequarti offensiva.

Una macchina perfetta

La squadra ha funzionato come un ingranaggio ben oliato: i reparti si muovevano con automatismi precisi, i singoli si sono trasformati in parti essenziali di un meccanismo collettivo. È stata questa la forza della Lazio che ha ricevuto elogi unanimi anche nelle pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 7; Lazzari 6 (54` Pellegrini 6), Gila 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Guendouzi 6,5, Cataldi 7,5, Basic 7,6 (68` Vecino 6); Isaksen 7,5 (82` Pedro 6), Dia 6 (82` Noslin 6), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6,5; Lazzari 6 (54` Pellegrini 6), Gila 7, Romagnoli 6,5, Marusic 6,5; Guendouzi 6, Cataldi 7, Basic 7 (68` Vecino 6); Isaksen  7 (82` Pedro s.v.), Dia 6,5 (82` Noslin s.v.), Zaccagni 6,5. All.: Sarri 6,5;

TUTTOSPORT – Provedel 7; Lazzari 6.5 (54′ Pellegrini 6), Gila 5.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Basic 6.5 68′ Vecino 6); Isaksen 7 (82′ Noslin s.v.), Dia 6 (82′ Pedro s.v.), Zaccagni 6.5. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri 7.

LEGGI ANCHE – Basic Lazio, da oggetto misterioso al gol contro la Juventus: il centrocampista dei biancocelesti si sta prendendo la scena. I dettagli!

