Basic Lazio, da oggetto misterioso al gol contro la Juventus: il centrocampista dei biancocelesti si sta prendendo la scena. I dettagli!

Basic Lazio, il centrocampista sta diventando sempre più uno dei calciatori più importanti di Sarri. Anche contro i bianconeri altra partenza di assoluto livello.

Era fuori lista prima dell’emergenza a centrocampo, poi Basic si è preso la scena con prestazioni di assoluto livello e il gol contro la Juventus è la conferma di come il centrocampista biancoceleste attualmente è l’uomo in più.

Lo ha ammesso anche Sarri: in questo momento l’unico incedibile è Basic in casa Lazio. Per il momento i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di privarsene e per gennaio potrebbero essere fatti dei ragionamenti diversi.

Basic si è ripreso la Lazio dopo un periodo non facile e il gol contro la Juventus per lui potrebbe rappresentare una sorta di punto di ripartenza per ritornare ad essere protagonista con la maglia biancoceleste.

