Lazio, la vittoria con il Galatasaray può valere doppio

Per la Lazio vincere in Europa League contro il Galatasaray può davvero valere doppio. Ma ecco i motivi e tutti i dettagli

Nonostante l’impegno con il Napoli ormai alle porte, in casa Lazio non si può non pensare all’Europa League, con la sfida con il Galatasaray che vale il primo posto nel girone e il passaggio agli ottavi di finale.

Una vittoria contro i turchi, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, può davvero valere doppio. Oltre ai 3 milioni in più da aggiungere ai 9 già messi al sicuro con il girone, i biancocelesti eviterebbero gli spareggi con una squadra retrocessa dalla Champions, che si disputeranno il 17 e il 24 febbraio. Insomma, un mese in più da dedicare solo al campionato, visto che gli ottavi si disputeranno il 10 e il 17 marzo.