Lazio, la gioia degli ex Couto e Ledesma: «Grande vittoria» – FOTO

La gioia per la vittoria nel derby arriva anche da alcuni giocatori ex Lazio, come Ledesma e Couto. Il tutto è avvenuto attraverso i social.

L’ex centrocampista era presente in Curva Nord, come dimostrato nelle sue Instagram Stories. C’era anche l’ex difensore portoghese. Entrambi hanno mostrato tutta la loro felicità e il loro attaccamento ai colori biancocelesti.