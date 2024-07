Lazio, vittoria contro il Cagliari e in ritorno in Champions League: ecco quando accadeva. Il ricordo del club

23 luglio 2020, una notte nel cuore dei tifosi della Lazio, che dopo tredici anni di assenza, possono esultare per il ritorno nella fase a gironi della Champions League.

Quel giorno infatti i biancocelesti, superando all`Olimpico il Cagliari per due a uno in rimonta, grazie alle reti di Milinkovic-Savic e di Immobile, blindavano il quarto posto matematico in classifica festeggiando così il ritorno nell`Europa dei grandi. Come riportano i canali ufficiali del club.

Così la Lazio: Strakosha, Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari (58′ Marusic), Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto (90’+1′ Cataldi), Jony (58′ Lukaku), Caicedo (65′ Correa), Immobile (90’+1′ Adekanye). Allenatore: S. Inzaghi.