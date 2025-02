Lazio, vittoria all’andata ai quarti di Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund: ecco quando accadeva

Condividi via email

Lazio, allo stadio Olimpico di Roma andava in scena la gara d’andata dei Quarti di Finale di Coppa Uefa

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO- Era il 28 febbraio 1995 e allo stadio Olimpico di Roma andava in scena la gara d’andata dei Quarti di Finale di Coppa Uefa.

Tedeschi castigati nella cornice dell’Olimpico dall’autogol di Freund al 68esimo. Lazio in versione zemaniana che prova di tutto con Boksic e Signori ma la troppa frenesia non porta risultati. Ed è proprio il duo Boksic-Signori che ci prova in avvio ma la conclusione di Beppegol si ferma al palo sinistro. Al 68’ arriva il gol del vantaggio biancoceleste su autogol di Freund.

LAZIO – Marchegiani, Negro, Chamot, Di Matteo, Bergodi, Cravero, Rambaudi (61` Casiraghi), Venturin, Boksic, Winter, Signori (72` Bacci). A disp.: Orsi, Nesta, Colucci. All.: Zeman.

BORUSSIA DORTMUND: Klos, Schmidt, Tretschock (89` Kree), Freund (84` Ricken), Julio Cesar, Sammer, Reuter, Zorc, Chapuisat, A.Moller, Riedle. A dis. De Beer, Arnold, Franck. All.: Hitzfeld.