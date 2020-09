Lazio, visite mediche per Bobby Adekanye

Mattinata di visite mediche per Bobby Adekanye, attaccante della Lazio classe 2000 che non aveva partecipato al ritiro di Auronzo di Cadore.

Non vede l’ora di rientrare in gruppo, Bobby Adekanye. L’attaccante della Lazio, arrivato la scorsa estate dal Liverpool, ha sostenuto in mattinata le visite mediche di idoneità sportiva con il dottor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club. L’olandese classe 2000 non aveva partecipato al ritiro di Auronzo di Cadore a scopo precauzionale: dagli esiti dei test sierologici, effettuati prima della partenza per il Veneto, erano emersi dei valori alterati, poi tornati nella norma.