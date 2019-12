Lazio, visita a sorpresa di Dabo: «Inzaghi uno dei migliori allenatori!» FOTO

Ousmane Dabo, ex centrocampista della Lazio, ha fatto visita alla squadra di Inzaghi in ritiro, in vista del Rennes

Poche ore e la Lazio affronterà il Rennes. La squadra di Inzaghi ha già raggiunto la cittadina francese e, dopo gli impegni formali previsti dal programma della vigilia, si sta rilassando in albergo. A far visita ai ragazzi è un’ex conoscenza biancoceleste: Ousmane Dabo.

Un nome che riporta alla memoria dei tifosi dolci ricordi: su tutti, il calcio di rigore decisivo per la Coppa Italia. Il centrocampista è rimasto molto legato al simbolo dell’Aquila e non perde occasione per dimostrarlo. «Sempre un piacere rivedere il mio amico Simone Inzaghi, ex compagno di squadra nella Lazio. Uno dei migliori allenatori italiani!», ha dichiarato su Instagram.

