Lazio, nuova diretta Instagram di Bobo Vieri che ieri sera ha stilato il suo undici ideale con due biancocelesti d’eccezione

Ormai è un appuntamento fisso per tanti tifosi. Ogni sera l’ex bomber Bobo Vieri è in diretta su Instagram, ogni sera con un ospite diverso. Ieri era in compagnia di Antonio Cassano e insieme a lui ha stilato anche la sua Top 11 ideale.

(4-2-4) Buffon; Cafu, Nesta, Maldini, Serginho; Pirlo e Veron; Baggio, Totti, Ronaldo, Vieri.